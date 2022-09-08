Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о своей готовности стать посредником в переговорах путина и Зеленского. Для этого ему нужна еще и бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, с которой они убедили бы путина положить конец войне в Украине. Также итальянский политик заявил, что европейские санкции никак не влияют на Москву. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera.

Берлускони рассказал, что хочет попытаться убедить российского диктатора положить конец войне с Украиной. При этом Берлускони считает, что в этом ему потребовалась бы помощь Меркель. "С Меркель я хотел бы попытаться убедить и посредничать, чтобы положить конец конфликту между Украиной и россией", – заявил Берлускони.

Кроме того, бывший итальянский премьер уверен, что санкционное давление якобы никоим образом не влияет на экономическое состояние российской федерации. "На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для путина. Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ", – выдал 85-летний политик, котрорый недавно завел аккаунт в тик-токе.

Отметим, что Сильвио Берлускони давний "фанат" путина, и даже называел свое отношение к нему "братским". Всякий раз, когда у Берлускони берут интервью и речь заходит о россии, итальянский политик восхваляет личные качества российского президента и говорит, как россиянам повезло с таким лидером.

"У меня братские отношения с владимиром путиным. Я думаю, что он - лучший в мире политик в наши дни. Я считаю, россии очень повезло, что у нее такой лидер", - подчеркнул он в январе 2013 года в интервью Euronews.

Отметим, ранее в кремле заговорили о возможных переговорах именно по "выполнению условий РФ". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на самом деле россия не хочет идти на переговоры, полагая, что может решить все силой. Поэтому разговоры с российской стороной на этом этапе войны невозможны – они не дали бы результата.

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