Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував реакцію росіян на контрнаступ Збройних сил України. Заяви російських окупантів не відповідають одна одній, росіяни потребують тотальної дешизофренізації. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, заперечення росіянами будь-яких успіхів ЗСУ перетнулося з болючим усвідомленням, що у путінського режиму щось пішло "не за планом".

"Жодної паніки немає. Ніякого контрнаступу немає. Ніяких втрат немає. Все йде за планом... Але як же не хочеться звідси їхати, тут, на окупованих територіях, так затишно, по-домашньому"... Здається, "російський світ" потребує ще й тотальної дешизофренізації", - сказано у повідомленні Подоляка.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ женуть окупантів, звільнених населених пунктів дедалі більше. Під час активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. За його словами, ЗСУ вклинилися в оборону противника на 50 км, продовжуються фільтраційні дії у низці населених пунктів.

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