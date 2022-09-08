Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронически прокомментировал реакцию россиян на контрнаступление Вооруженных сил Украины. Заявления российских оккупантов не соответствуют одно другому, россияне нуждаются в тотальной дешизофренизации. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, отрицание россиянами каких-либо успехов ВСУ пересеклось с болезненным осознанием, что у путинского режима что-то пошло "не по плану".

"Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему"... Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации", — сказано в сообщении Подоляка.

Ранее сообщалось, что ВСУ гонят оккупантов, освобожденных населенных пунктов все больше. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. По его словам, ВСУ вклинились в оборону противника на 50 км, продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов.

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