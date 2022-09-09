Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії.

Про це повідомили у пресслужбі бюро.

Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх прибічників.

"Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці”, - додали у Державному бюро розслідувань.

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Також нагадаємо, що люди на звільнених територіях зустрічають ЗСУ зі сльозами щастя.

Крім того, Politeka.net писала, що до рук ЗСУ потрапило передсмертне послання окупанта.