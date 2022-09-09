После увольнения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники ДБР начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия.
Об этом сообщили в пресс-службе бюро.
Цель мероприятий – предотвращение подрывной деятельности россиян и их сторонников.
"Работники ДБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", - добавили в Государственном бюро расследований.
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Напомним, ВСУ на подходе к Купянску: почему освобождение этого города настолько важно.
Также напомним, что люди на освобожденных территориях встречают ВСУ со слезами счастья.
Кроме того, Politeka.net писала, что в руки ВСУ попало предсмертное послание оккупанта.