Бійці ЗСУ в ході контрнаступу у Харківській області взяли у полон дуже велику кількість окупантів.

Полонених вже немає куди дівати, і це зараз єдина проблема, яка існує в української армії під час деокупації. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE" на 198 день від повномасштабного вторгнення.

"Нам нема куди подіти полонених уже, стільки їх набрали, що війська не справляються. А чому це відбувається? Вже можна визнати, 30 населених пунктів звільнили в Харківській області, це все в результаті наступу на Балаклію і далі на Куп'янськ", — заявив Арестович.

Представник ОП також додав, що ситуація на Харківщині для російських військових катастрофічна, тому вони масово здаються в полон або втікають з позицій.

"Там повний колапс та катастрофа, обвал, як цунамі зносить російські війська. Ми захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки, вогнеметні системи. Якщо ми добиваємо Ізюмську катастрофу, рахунок полонених піде на тисячі", — розповів політик.

У зведенні Генштабу станом на ранок 10 вересня повідомили, що загалом за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.

Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.