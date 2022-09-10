Бойцы ВСУ в ходе контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество оккупантов.

Пленных уже некуда девать, и это сейчас единственная проблема, которая существует у украинской армии во время деоккупации. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE" на 198-й день от полномасштабного вторжения.

"Нам некуда девать пленных уже, столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать, 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею и дальше на Купянск", — заявил Арестович.

Представитель ОП также добавил, что ситуация на Харьковщине для российских военных катастрофическая, поэтому они массово сдаются в плен или сбегают с позиций.

"Там полный коллапс и катастрофа, обвал, как цунами сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники, огнеметные системы. Если мы добиваем Изюмскую катастрофу, счет пленных пойдет на тысячи", - рассказал политик.

В сводке Генштаба по состоянию на утро 10 сентября сообщили, что всего за последние дни более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области.

Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.