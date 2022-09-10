Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 10 вересня.

Українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня. Передові частини на вузькому фронті просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем росії.

"Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор був лише злегка утриманий, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст", — повідомляють британці.

При цьому російське військо навколо Ізюма стає все більш ізольованим. Також розвідники підтверджують, що українські захисники вже загрожують окупантам у Куп'янську.

"Його захоплення було б значним ударом для росії, оскільки воно розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі", — наголосили в Міноборони Великобританії.

Також експерти додали, що оскільки українські операції також тривають у Херсоні, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах.

Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.

Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.