Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 10 сентября.
Украинские войска вступили в наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября. Передовые части на узком фронте продвинулись до 50 км на территорию, которая раньше была под контролем россии.
"Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор был лишь слегка удержан, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов", — сообщают британцы.
При этом российское войско вокруг Изюма становится все более изолированным. Также разведчики подтверждают, что украинские защитники уже угрожают оккупантам в Купянске.
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"Его захват был бы значительным ударом для россии, поскольку оно расположено на путях снабжения линии фронта на Донбассе", — отметили в Минобороны Великобритании.
Также эксперты добавили, что поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, фронт российской обороны испытывает давление как на северном, так и на южном флангах.
Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.