Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 10 сентября.

Украинские войска вступили в наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября. Передовые части на узком фронте продвинулись до 50 км на территорию, которая раньше была под контролем россии.

"Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор был лишь слегка удержан, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов", — сообщают британцы.

При этом российское войско вокруг Изюма становится все более изолированным. Также разведчики подтверждают, что украинские защитники уже угрожают оккупантам в Купянске.

"Его захват был бы значительным ударом для россии, поскольку оно расположено на путях снабжения линии фронта на Донбассе", — отметили в Минобороны Великобритании.

Также эксперты добавили, что поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, фронт российской обороны испытывает давление как на северном, так и на южном флангах.

Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.