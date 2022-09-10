Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін, який до початку повномасштабного вторгнення в Україну запевняв що нападу з території РБ не буде, збрехав та зрадив слово офіцера.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я маю надію, що білоруський народ не є ворогом України, не сприймає Україну вороже, як російський народ, що переважно під впливом пропаганди вірить в успішність "спецоперації". Вони настільки відірвані від ситуації, що вірять в байки про нацизм, фашизм, у них є несприйняття українського народу, у них вороже ставлення до українського народу і вони, по суті, пасивно підтримують політику свого керівництва. Маю надію, що білоруський народ так не думає", — заявив Резніков.

Він також відповів на питання, чи може російський диктатор володимир путін переконати лександра лукашенка використати білоруську армію проти України і чи виконає білоруська армія такий наказ.

"Слово "переконати" – це не про стосунки путіна і білорусів. А спробувати примусити – може. Аншлюс Білорусі фактично відбувся. Але мої спостереження за уже майже сім місяців говорять, що немає палкого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі", — пояснив очільник Міноборони.

Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.

Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.