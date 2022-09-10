Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, который до начала полномасштабного вторжения в Украину уверял, что нападения с территории РБ не будет, соврал и предал слово офицера.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

"Я надеюсь, что белорусский народ не является врагом Украины, не воспринимает Украину враждебно, как российский народ, что преимущественно под влиянием пропаганды верит в успешность "спецоперации". Они настолько оторваны от ситуации, что верят в басни о нацизме, фашизме, у них есть неприятие украинского народа, у них враждебное отношение к украинскому народу и они, по сути, пассивно поддерживают политику своего руководства. Надеюсь, что белорусский народ так не думает", — заявил Резников.

Он также ответил на вопрос, может ли российский диктатор владимир путин убедить александра лукашенко использовать белорусскую армию против Украины и выполнит ли белорусская армия такой приказ.

"Слово "убедить" – это не об отношениях путина и белорусов. А попытаться заставить – может. Аншлюс Беларуси фактически состоялся. Но мои наблюдения за уже почти семь месяцев говорят, что нет горячего желания белорусов воевать в Украине, это считывается руководством Беларуси", - объяснил глава Минобороны.

Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.