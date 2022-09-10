Для чоловіків виїзд за кордон залишатиметься можливим лише для певних категорій.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми несемо втрати, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву. А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати", — заявив Резніков.

Також міністр поставив крапку в питаннях з постановкою жінок на військовий облік з 1 жовтня.

"Нічого не зміниться. Поясню чому. Питання підходу до мобілізації і обмежень, виключень (в розвиток приписів Конституції, що всі мають конституційний обов'язок захисту країни) – вони регулюються законом. Український парламент прийняв закон, який має це регулювати", — пояснив очільник Міноборони.

Резніков підписав внесення змін до наказу і змінив дату вступу його в дію, відтермінувавши на рік, умовно, до 1 жовтня 2023 року.

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