Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина.
"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы несем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это значит, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва. А это значит, что да, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовы воевать, даже не быть призванными, а воевать", — заявил Резников.
Также министр поставил точку в вопросах постановки женщин на военный учет с 1 октября.
"Ничего не изменится. Объясню почему. Вопросы подхода к мобилизации и ограничениям, исключениям (в развитие предписаний Конституции, что все имеют конституционную обязанность защиты страны) – они регулируются законом. Украинский парламент принял закон, который должен это регулировать", — пояснил глава Минобороны.
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Резников подписал внесение изменений в приказ и изменил дату вступления его в действие, отсрочив на год, условно, до 1 октября 2023 года.
Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.