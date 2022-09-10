Для мужчин выезд за границу будет возможным только для определенных категорий.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы несем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это значит, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва. А это значит, что да, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовы воевать, даже не быть призванными, а воевать", — заявил Резников.

Также министр поставил точку в вопросах постановки женщин на военный учет с 1 октября.

"Ничего не изменится. Объясню почему. Вопросы подхода к мобилизации и ограничениям, исключениям (в развитие предписаний Конституции, что все имеют конституционную обязанность защиты страны) – они регулируются законом. Украинский парламент принял закон, который должен это регулировать", — пояснил глава Минобороны.

Резников подписал внесение изменений в приказ и изменил дату вступления его в действие, отсрочив на год, условно, до 1 октября 2023 года.

Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.