ЗСУ успішно просуваються не лише на Харківщині, а й на південних ділянках фронту, на Херсонському напрямку.

Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Є просування наших військ по лінії південного фронту різними ділянками від двох до декількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов'язково повідомимо ті населені пункти, які з радістю зустрічають наших бійців", - сказала Гуменюк.

Речник також повідомила про удари російських військ по об'єктах критичної інфраструктури Миколаєва. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків.

Гуменюк також повідомила, що за минулу добу, 9 вересня, ЗСУ знищили на Півдні понад 70 окупантів, 9 танків та 2 гаубиці великокаліберної артилерії. Вона зауважила, що саме з цих гаубиць великокаліберної артилерії росіяни постійно гатили по Нікопольському району.

У зведенні Генштабу станом на ранок 10 вересня повідомили, що загалом за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.

Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.