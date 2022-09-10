Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Є просування наших військ по лінії південного фронту різними ділянками від двох до декількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов'язково повідомимо ті населені пункти, які з радістю зустрічають наших бійців", - сказала Гуменюк.
Речник також повідомила про удари російських військ по об'єктах критичної інфраструктури Миколаєва. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків.
Гуменюк також повідомила, що за минулу добу, 9 вересня, ЗСУ знищили на Півдні понад 70 окупантів, 9 танків та 2 гаубиці великокаліберної артилерії. Вона зауважила, що саме з цих гаубиць великокаліберної артилерії росіяни постійно гатили по Нікопольському району.
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У зведенні Генштабу станом на ранок 10 вересня повідомили, що загалом за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.
Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.
Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".
Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.