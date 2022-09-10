Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Є просування наших військ по лінії південного фронту різними ділянками від двох до декількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов'язково повідомимо ті населені пункти, які з радістю зустрічають наших бійців", - сказала Гуменюк.

Речник також повідомила про удари російських військ по об'єктах критичної інфраструктури Миколаєва. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків.

ЗСУ, техніка, звільнення, прапор України

Гуменюк також повідомила, що за минулу добу, 9 вересня, ЗСУ знищили на Півдні понад 70 окупантів, 9 танків та 2 гаубиці великокаліберної артилерії. Вона зауважила, що саме з цих гаубиць великокаліберної артилерії росіяни постійно гатили по Нікопольському району.

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У зведенні Генштабу станом на ранок 10 вересня повідомили, що загалом за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

ВСУ, війна, фронт

Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.

Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.