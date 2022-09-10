ВСУ успешно продвигаются не только на Харьковщине, но и на южных участках фронта, на Херсонском направлении.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", — сказала Гуменюк.

Спикер также сообщила об ударах российских войск по объектам критической инфраструктуры Николаева. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Гуменюк также сообщила, что за минувшие сутки, 9 сентября, ВСУ уничтожили на Юге более 70 оккупантов, 9 танков и 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии. Она заметила, что именно из этих гаубиц крупнокалиберной артиллерии россияне постоянно били по Никопольскому району.

В сводке Генштаба по состоянию на утро 10 сентября сообщили, что всего за последние дни более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области.

Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.