На офіційному каналі СБУ офіційно підтвердили повернення міста під контроль України.
"Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні!", — сказано в повідомленні.
СБУ вже викрила двох колаборантів на нещодавньо деокупованій території Харківщини. Про підозру повідомили двом громадянам, які погодилися на співпрацю з рф і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області».
Встановлено, що 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами. Він добровільно обійняв посаду керівника ДП «Куп’янське лісове господарство» і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі.
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47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого ДП.
Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами рф, які тікають із займаних раніше позицій.
Нагадаємо, ЗСУ потужно женуть окупантів - звільнених населених пунктів дедалі більше.
Також повідомлялося, що у Мережі показали фото знищеної баржі окупантів - багато "двохсотих".
Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ крок за кроком просуваються, в ОП заговорили про "котел" для окупантів.