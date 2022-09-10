На официальном канале СБУ официально подтвердили возвращение города под контроль Украины.
"Спецназначенцы ЦСО «А» СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!», — говорится в сообщении.
СБУ уже разоблачила двух коллаборантов на недавно деоккупированной территории Харьковщины. О подозрении сообщили двум гражданам, которые согласились на сотрудничество с рф и добровольно заняли должности при так называемой оккупационной «временной военной администрации Харьковской области».
Установлено, что 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками. Он добровольно вступил в должность руководителя ГП «Купьянское лесное хозяйство» и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе.
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47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера ДП.
Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками россии, которые бегут с занимаемых ранее позиций.
Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.