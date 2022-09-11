У росії свято обернулося масштабною НП, феєрверки вибухнули серед людей: відео від очевидців

У день, коли українські захисники влаштували потужний прорив у Харківській області, у росії сталася низка НП на святкуваннях Дня міста.

У суботу 10 вересня, у багатьох містах відбулися урочистості до Дня міста, але в Кизилі (республіка Тива) і в столиці росії Москві не обійшлося без проблем.

Так, під час запуску феєрверку в місті Кизил щось пішло не за планом. Він почав стріляти абияк: у людей, будинки та машини.

За попередньою інформацією, від такого святкування постраждали троє неповнолітніх. За інформацією дитячого омбудсмена, їм надано медичну допомогу. Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Глава Туви "взяв ситуацію під свій контроль".

У Москві до святкування Дня міста помпезно відкрили нове оглядове колесо під назвою "Сонце Москви". На церемонії відкриття був присутній сам російський диктатор володимир путін. Але того ж дня колесо зламалося та зупинилося, місцеві публікують відео у соцмережах.

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Відзначимо, що не лише на Харківщині: ЗСУ успішно просунулися в напрямку Херсона, перші подробиці.

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