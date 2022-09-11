В субботу 10 сентября, во многих городах прошли торжества ко Дню города, но в Кызыле (республика Тыва) и в столице рф Москве не обошлось без неприятностей.
Так, во время запуска фейерверка в городе Кызыл что-то пошло не по плану. Он начал стрелять куда попало: в людей, дома и машины.
По предварительной информации, от такого празднования пострадали трое несовершеннолетних. По информации детского омбудсмена, им оказана медицинская помощь. Ещё двое человек обратились за медицинской помощью. Глава Тувы "взял ситуацию под свой контроль".
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В Москве к празднованию Дня города помпезно открыли новое колесо обозрения под названием "Солнце Москвы". На церемонии открытия присутствовал сам российский диктатор владимир путин. Но в тот же день колесо сломалось и остановилось, местные публикуют видео в соцсетях.
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