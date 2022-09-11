В день, когда украинские защитники устроили мощный прорыв в Харьковской области, в россии случился ряд ЧП на празднованиях Дня города.

В субботу 10 сентября, во многих городах прошли торжества ко Дню города, но в Кызыле (республика Тыва) и в столице рф Москве не обошлось без неприятностей.

Так, во время запуска фейерверка в городе Кызыл что-то пошло не по плану. Он начал стрелять куда попало: в людей, дома и машины.

По предварительной информации, от такого празднования пострадали трое несовершеннолетних. По информации детского омбудсмена, им оказана медицинская помощь. Ещё двое человек обратились за медицинской помощью. Глава Тувы "взял ситуацию под свой контроль".

В Москве к празднованию Дня города помпезно открыли новое колесо обозрения под названием "Солнце Москвы". На церемонии открытия присутствовал сам российский диктатор владимир путин. Но в тот же день колесо сломалось и остановилось, местные публикуют видео в соцсетях.

Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".

Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.

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