Одразу в декількох областях України зникло електропостачання.

Першими офіційно про ситуацію повідомили у Дергачівській міській раді Харківської області:

"Шановні громадяни! На даний момент територія громади повністю знеструмлена у зв'язку з тим, що окупанти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури!

Будь ласка, зберігайте спокій. Харківобленерго вде працює над вирішенням цього питання!".

Відомо, що наразі світло відсутнє у районах Харьківської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізьської, Сумської та Донецької областей.

Повідомив про ситуацію також толова Сумської обласної державної адміністрації:

"Сумщина:впала напруга у електромережі по усій області!

Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та ін. побутову техніку для уникнення її пошкодження!

Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні.

Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні".

Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють.

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що армія рф вдарила по інфраструктурному об’єкту в Харкові. Це призвело до зникнення світла та води у багатьох районах.

Відповідні служби уже працюють над відновленням.

"Агресор підлий і з самого початку був налаштований на повне наше знищення, як нації. Але ми переможемо. Доведено ЗСУ", – написав Терехов.

Також у Дніпропетровській області росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. Деякі міста та громади області залишилися без світла. Про це повідомив голова ОВА Резніченко.