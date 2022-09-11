Одразу в декількох областях України зникло електропостачання.
Першими офіційно про ситуацію повідомили у Дергачівській міській раді Харківської області:
"Шановні громадяни! На даний момент територія громади повністю знеструмлена у зв'язку з тим, що окупанти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури!
Будь ласка, зберігайте спокій. Харківобленерго вде працює над вирішенням цього питання!".
Відомо, що наразі світло відсутнє у районах Харьківської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізьської, Сумської та Донецької областей.
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Повідомив про ситуацію також толова Сумської обласної державної адміністрації:
"Сумщина:впала напруга у електромережі по усій області!
Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та ін. побутову техніку для уникнення її пошкодження!
Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні.
Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні".
Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють.
Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що армія рф вдарила по інфраструктурному об’єкту в Харкові. Це призвело до зникнення світла та води у багатьох районах.
Відповідні служби уже працюють над відновленням.
"Агресор підлий і з самого початку був налаштований на повне наше знищення, як нації. Але ми переможемо. Доведено ЗСУ", – написав Терехов.
Також у Дніпропетровській області росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. Деякі міста та громади області залишилися без світла. Про це повідомив голова ОВА Резніченко.