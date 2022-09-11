Сразу в нескольких областях Украины исчезло электроснабжение.

Первыми официально о ситуации сообщили в Дергачевском городском совете Харьковской области:

"Уважаемые граждане! На данный момент территория общины полностью обесточена в связи с тем, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры!"

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Харьковоблэнерго работает над решением этого вопроса!".

Известно, что в настоящее время свет отсутствует в районах Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Донецкой областей.

Сообщил о ситуации также толова Сумской областной государственной администрации:

"Сумщина: упало напряжение в электросети по всей области!"

Рекомендую по возможности выключить электроприборы и т.д. бытовую технику во избежание ее повреждения!

Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте.

Возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине".

Как сообщает глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, свет и водоснабжение по области скоро будут восстановлены. Энергетики уже работают.

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что армия России ударила по инфраструктурному объекту в Харькове. Это привело к исчезновению света и воды во многих районах.

Соответствующие службы уже работают над восстановлением.

"Агрессор подлый и с самого начала был настроен на полное наше уничтожение, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ", – написал Терехов.

Также в Днепропетровской области россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Некоторые города и общины области остались без света. Об этом сообщил глава ОВА Резниченко.