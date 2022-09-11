Сразу в нескольких областях Украины исчезло электроснабжение.
Первыми официально о ситуации сообщили в Дергачевском городском совете Харьковской области:
"Уважаемые граждане! На данный момент территория общины полностью обесточена в связи с тем, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры!"
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Харьковоблэнерго работает над решением этого вопроса!".
Известно, что в настоящее время свет отсутствует в районах Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Донецкой областей.
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Сообщил о ситуации также толова Сумской областной государственной администрации:
"Сумщина: упало напряжение в электросети по всей области!"
Рекомендую по возможности выключить электроприборы и т.д. бытовую технику во избежание ее повреждения!
Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте.
Возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине".
Как сообщает глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, свет и водоснабжение по области скоро будут восстановлены. Энергетики уже работают.
Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что армия России ударила по инфраструктурному объекту в Харькове. Это привело к исчезновению света и воды во многих районах.
Соответствующие службы уже работают над восстановлением.
"Агрессор подлый и с самого начала был настроен на полное наше уничтожение, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ", – написал Терехов.
Также в Днепропетровской области россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Некоторые города и общины области остались без света. Об этом сообщил глава ОВА Резниченко.