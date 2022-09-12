Отримання російських документів є першим кроком до колаборантства та пособництва агресору, за що загрожує кримінальна відповідальність.

Незважаючи на це, деякі мешканці Куп'янська Харківської області за кілька днів до контрнаступу ЗСУ встигли продемонструвати свої наміри отримати паспорт росії. Відповідне відео з'явилося і бурхливо обговорюється у Мережі.

"Що з ними тепер робити?", - йдеться у коментарях до відео

Сюрприз. ¯\_(ツ)_/¯

Куп'янськ декілька днів тому, люди подають документи для оформлення паспортів Росії.

Що з ними тепер робити? pic.twitter.com/RnBFNZzuag — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) September 10, 2022

Так, деякі з користувачів соцмереж пропонують людей, які рвалися отримати російські документи, вислати в росію. Інші закликають до позбавлення українського громадянства та права голосування.

«За порербик, на тайговий гектар», «Депортувати», «Видати паспорти росії та відправити до росії», «Чудово, всі морди є на відео», «Статтю за зраду ніхто не скасовував», «Їх треба позбавити українського громадянства», "Як мінімум забрати право голосу на виборах", - обговорюють користувачі соцмереж відео.

Нагадаємо, зачистка Куп'янська від рашистів продовжується.

«На правому березі Оскола, де центр міста, ситуація не проста, але вже контрольована повністю нашими військовими. Щодо лівого берега, то там є ще невеликі питання. Куп'янськ майже звільнено, центр та адміністративні будівлі», – повідомляв в ефірі телемарафону депутат міської ради Куп'янська Вадим Крохмаль.

Також нагадаємо, що загрожує українцям за отримання російського паспорта. Так, у Міністерстві з питань реінтеграції України заявили, що російський паспорт є для росії реальною підставою для того, щоб примусово забирати громадян у свою армію з подальшою перспективою стати "гарматним м'ясом" у перших ешелонах наступальних угруповань.

Крім того, завдяки російському документу росіяни можуть депортувати його власників у депресивну глибинку: Сибір, Зауралля, Далекий Схід.

У Міністерстві також нагадали, що російський паспорт, виданий на захоплених українських територіях, не визнає міжнародна спільнота.

Більше того, отримання російських документів є першим кроком до колаборантства та пособництва агресору, за що загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, лише за останню добу ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

Також повідомлялося, що у Міноборони розповіли про важливий нюанс контрнаступу.

Крім того, Politeka.net писала, що путін готується до нового етапу війни.