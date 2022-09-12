Получение российских документов является первым шагом к коллаборантству и пособничеству агрессору, за что грозит уголовная ответственность.

Несмотря на это, некоторые жители Купянска Харьковской области за несколько дней до контрнаступления ВСУ успели продемонстрировать свое рвение получить паспорт рф. Соответсвующее видео появилось и бурно обсуждается в Сети. "Что с ними теперь делать?", - говорится в комментариях к видео

Сюрприз. ¯\_(ツ)_/¯

Куп'янськ декілька днів тому, люди подають документи для оформлення паспортів Росії.

Що з ними тепер робити? pic.twitter.com/RnBFNZzuag — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) September 10, 2022

Так, некоторые из пользователей соцсетей предлагают людей, рвавшихся получить российские документы, выслать в рф. Другие призывают к лишению украинского гражданства и права голосования.

«За порербик, на таежный гектар», «Депортировать», «Выдать паспорта россии и отправить в рф», «Прекрасно, все морды есть на видео», «Статью за предательство никто не отменял», «Их надо лишить украинского гражданства», «Как минимум забрать право голоса на выборах», - обсуждают пользователи соцсетей видео.

Напомним, зачистка Купянска от рашистов продолжается.

«На правом берегу Оскола, где центр города, ситуация не простая, но уже контролируемая абсолютно полностью нашими военными. Что касается левого берега, то там есть еще небольшие вопросы. Купянск почти освобождён, центр и административные здания», – сообщал в эфире телемарафона депутат городского совета Купянска Вадим Крохмаль.

Также напомним, что грозит украинцам за получение российского паспорта. Так, в Министерстве по вопросам реинтеграции Украины заявили, что российский паспорт является для рф реальным основанием для того, чтобы принудительно забирать граждан в свою армию с дальнейшей перспективой стать "пушечным мясом" в первых эшелонах наступательных группировок.

Кроме того, благодаря российскому документу россияне могут депортировать его владельцев в депрессивную глубинку: Сибирь, Зауралье, Дальний Восток.

В Министерстве также напомнили, что российский паспорт, выданный на захваченных украинских территориях, не признает международное сообщество.

Более того, получение российских документов является первым шагом к коллаборантству и пособничеству агрессору, за что грозит уголовная ответственность.

Напомним, только за последние сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Также сообщалось, что в Минобороны рассказали о важном нюансе контрнаступления.

Кроме того, Politeka.net писала, что путин готовится к новому этапу войны.