Група підлітків прийшла розважитися в одну з квест-кімнат у столиці рф москвы та постраждала в результаті вибуху.

НП сталася у неділю, 11 вересня.

"Близько 19-ї вечора на Новохохлівській постановочний хорор став реальним. В організаторів щось пішло не так. Спецефекти виявилися ефектнішими, ніж планувалося. У розпал проходження випробувань у приміщенні на другому поверсі вибухнув газовий балончик, почалася пожежа", — повідомляє Telegram-канал SHOT.

Під час вибуху постраждали шестеро людей — четверо підлітків і два аніматори. РосЗМІ публікують список постраждалих та їх травм:

Учасники:

16-річний Тамразов Т. - опік кисті;

16-річний Тамразов Е. - опік великого пальця правої руки (сьогодні у братів день народження);

14-річний Арутюнян Б. — опік пальців та повік;

15-річний Колодін Г. — опік плеча, передпліччя, обох кистей рук госпіталізований.

Співробітники мережі "Квест старс":

22-річний Філімонов В. - опік кисті;

25-річний Шепелєв Г. - опік кисті.

Раніше також повідомлялося, що на святкуваннях Дня міста в російському Кизилі НП сталася під час запуску феєрверку. Він почав стріляти абияк: у людей, будинки та машини.

За попередньою інформацією, від такого святкування постраждали троє неповнолітніх.

Нагадаємо, лише за останню добу ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

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