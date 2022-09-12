Группа подростков пришла развлечься в одну из квест-комнат в столице рф москве и пострадала в результате взрыва.

ЧП произошло в воскресенье, 11 сентября.

"Около 19 вечера на Новохохловской постановочный хоррор стал реальным. У организаторов что-то пошло не так. Спецэффекты оказалась более эффектными, чем планировалось. В разгар прохождения испытаний в помещении на втором этаже взорвался газовый баллончик, начался пожар", — сообщает Telegram-канал SHOT.

При взрыве пострадало шесть человек — четверо подростков и два аниматора. РосСМИ публикуют список пострадавших и их травм:

Участники:

16-летний Тамразов Т. — ожог кисти;

16-летний Тамразов Э. — ожог большого пальца правой руки (сегодня у братьев день рождения);

14-летний Арутюнян Б. — ожог пальцев и век;

15-летний Колодин Г. — ожог плеча, предплечья, обеих кистей рук, госпитализирован.

Сотрудники сети "Квест старс":

22-летний Филимонов В. — ожог кисти;

25-летний Шепелев Г. — ожог кисти.

Ранее также сообщалось, что на празднованиях Дня города в российском Кызыле ЧП произошло во время запуска фейерверка. Он начал стрелять куда попало: в людей, дома и машины.

По предварительной информации, от такого празднования пострадали трое несовершеннолетних.

Напомним, только за последние сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Также сообщалось, что Путин готовится к новому этапу войны.

Кроме того, Politeka.net писала о важном нюансе контрнаступления ВСУ.