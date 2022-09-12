ЧП произошло в воскресенье, 11 сентября.
"Около 19 вечера на Новохохловской постановочный хоррор стал реальным. У организаторов что-то пошло не так. Спецэффекты оказалась более эффектными, чем планировалось. В разгар прохождения испытаний в помещении на втором этаже взорвался газовый баллончик, начался пожар", — сообщает Telegram-канал SHOT.
При взрыве пострадало шесть человек — четверо подростков и два аниматора. РосСМИ публикуют список пострадавших и их травм:
Участники:
16-летний Тамразов Т. — ожог кисти;
16-летний Тамразов Э. — ожог большого пальца правой руки (сегодня у братьев день рождения);
14-летний Арутюнян Б. — ожог пальцев и век;
15-летний Колодин Г. — ожог плеча, предплечья, обеих кистей рук, госпитализирован.
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22-летний Филимонов В. — ожог кисти;
25-летний Шепелев Г. — ожог кисти.
Ранее также сообщалось, что на празднованиях Дня города в российском Кызыле ЧП произошло во время запуска фейерверка. Он начал стрелять куда попало: в людей, дома и машины.
По предварительной информации, от такого празднования пострадали трое несовершеннолетних.
Напомним, только за последние сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.
Также сообщалось, что Путин готовится к новому этапу войны.
Кроме того, Politeka.net писала о важном нюансе контрнаступления ВСУ.