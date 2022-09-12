Президент України Володимир Зеленський зараз не планує розпочинати переговори з президентом країни-агресора путіним. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.
За словами Зеленського, зараз він не бачить з боку РФ жодного бажання конструктивно говорити, а розпочинати переговори з ультиматумів президент України не збирається.
"Я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – путін чи хтось інший. Це мій принцип – я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми", - Заявив президент.
Також Зеленський наголосив, що будь-який договір між Україною та Росією може бути укладений лише у разі повного виведення військ РФ з української території.
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"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, тому що Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - зазначив президент.
Зазначимо, раніше пусків заявив, що в Росії готові до переговорів з Україною, лише якщо Київ виконуватиме умови кріплення. В Україні на такі ультиматуми ніхто погоджуватися не збирається, на цьому неодноразово акцентував президент Зеленський.
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