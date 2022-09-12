Президент Украины считает, что в кремле еще не готовы к конструктивным переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас не планирует начинать переговоры с президентом страны-агрессора путиным. Об этом глава государства заявил в интервью CNN.

По словам Зеленского, сейчас он не видит со стороны РФ никакого желания конструктивно говорить, а начинать переговоры с ультиматумов президент Украины не собирается.

"Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – путин или кто-то другой. Это мой принцип – я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что любой договор между Украиной и россией может быть заключен только в случае полного вывода войск РФ с украинской территории.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - отметил президент.

Отметим, ранее пусков заявил, что в россии готовы к переговорам с Украиной, только если Киев будет выполнять условия крепля. В Украине на такие ультиматумы никто соглашаться не собирается, на этом не раз акцентировал президент Зеленский.

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