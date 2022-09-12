Російські загарбники під тиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними, з'явилося чергове перехоплення розмов від СБУ.

Успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківщині посіяв справжню паніку та страх серед російських окупантів. Як стало зрозуміло з чергового перехоплення СБУ, росіяни закінчують боєприпаси, не мають підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть із пораненнями. Тож їм залишається лише прощатися з рідними та плакати від безвиході.

Це підтверджує розмову російського окупанта з дружиною, що перехопила СБУ.

"Ми не можемо тримати оборону, у них надто сильна зброя порівняно з нашими. Ми запросили підтримки авіації, нам сказали х*й, тримайте оборону самі як хочете", – розповідає дружині окупант.

Крізь сльози він скаржиться, що немає ні сил, ні нервів: "У нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх*я. Патронів залишилося, бл*дь, у всіх по магазину". У свою чергу дружина переконує "бідного" військового, що допомогу підвезуть, але окупант безнадійно відповідає: "Х*й знає, коли ці літаки... чи долетять вони сюди ще. Чотири летіло - не долетіло, збили нах".

Нагадаємо, "Пішли зовсім інші розмови": стало відомо, що буде після успішного контрнаступу ЗСУ.

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