Успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківщині посіяв справжню паніку та страх серед російських окупантів. Як стало зрозуміло з чергового перехоплення СБУ, росіяни закінчують боєприпаси, не мають підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть із пораненнями. Тож їм залишається лише прощатися з рідними та плакати від безвиході.
Це підтверджує розмову російського окупанта з дружиною, що перехопила СБУ.
"Ми не можемо тримати оборону, у них надто сильна зброя порівняно з нашими. Ми запросили підтримки авіації, нам сказали х*й, тримайте оборону самі як хочете", – розповідає дружині окупант.
Крізь сльози він скаржиться, що немає ні сил, ні нервів: "У нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх*я. Патронів залишилося, бл*дь, у всіх по магазину". У свою чергу дружина переконує "бідного" військового, що допомогу підвезуть, але окупант безнадійно відповідає: "Х*й знає, коли ці літаки... чи долетять вони сюди ще. Чотири летіло - не долетіло, збили нах".
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