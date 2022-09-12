Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине посеяло настоящую панику и страх среди российских оккупантов. Как стало понятно из очередного перехвата СБУ, у русских заканчиваются боеприпасы, нет поддержки из воздуха, а воевать приходится даже с ранениями. Так что им остается только прощаться с родными и плакать от безысходности.

Это подтверждает разговор российского оккупанта с перехватившей СБУ женой.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы пригласили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите", – рассказывает жене оккупант.

Сквозь слезы он жалуется, что нет ни сил, ни нервов: "У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину". В свою очередь супруга убеждает "бедного" военного, что помощь подвезут, но оккупант безнадежно отвечает: "Да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й".

Напомним, "Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ.

Как сообщала Politeka, Оказались в сложном положении: оккупанты просят о переговорах с ВСУ, что известно.

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