У Франції вихідці з росії побили двох біженок з України за те, що вони слухали музику українською мовою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк.

Інцидент стався ввечері в неділю, 11 вересня, у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен у регіоні Прованс.

Постраждалі – Аліна та її мати Олена з міста Ізюм Харківської області, які виїхали до Франції 19 квітня. На той час Ізюм було окуповано російськими загарбниками.

Внаслідок побиття українки отримали серйозні травми та були доставлені до лікарні. Лікарі діагностували в Олени зламаний ніс, а в Аліни – болі в ногах і голові. Жінкам надали необхідну медичну допомогу.

Нападниками, за словами українок, були росіяни. Вони втекли з місця події. На цей момент злочинців ще не знайдено.

Дипломати українського МЗС співпрацюють із французькими правоохоронцями, аби притягнути російських неадекватів до відповідальності. Посольство України взяло справу на особливий контроль.

Нагадаємо, окупанти на правому березі Дніпра вже готові скласти зброю та здатися в полон.

Також повідомлялося, що росіяни в паніці біжать разом із награбованим.

Крім того, Politeka.net писала, що в Мережі висміяли заяву Медведєва, яку він зробив після чергового розгрому армії росії.