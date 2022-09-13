Во Франции выходцы из россии избили двух беженок из Украины за то, что они слушали музыку на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 сентября, в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен в регионе Прованс.

Пострадавшие – Алина и ее мать Елена из Изюма Харьковской области, которые выехали во Францию ​​19 апреля. В то время Изюм был оккупирован российскими захватчиками.

В результате избиения украинки получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове. Женщинам оказали необходимую медицинскую помощь.

Нападающими, по словам украинок, были россияне. Они скрылись с места происшествия. На данный момент преступники еще не найдены.

Дипломаты украинского МИДа сотрудничают с французскими правоохранителями, чтобы привлечь российских неадекватов к ответственности. Посольство Украины взяло дело на особый контроль.

Напомним, оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Также сообщалось, что россияне в панике бегут вместе с награбленным.

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