Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому путін не робить візитів на передову до своєї окупаційної армії. Так, за його словами, якщо російським солдатам показати живого путіна, вони прозріють, коли зрозуміють, за кого воюють і вмирають. Про це радник розповів у ефірі "Фейгін Live".

За словами Арестовича, путін уникає поїздок на передову. І не тільки зараз, коли йому майже 70 років, і це можна було б списати на вік, а й раніше. До Чечні він ніколи не їздив ні в першу, ні в другу війну. путін приїжджав тільки в зачищене місце. На думку експерта, путін чітко знає, що обережність понад усе. А боїться він найбільше під час можливих візитів на передову не українців, не якогось байрактара, а боїться своїх же.

"Боїться, що його свої ж грохнуть під виглядом того, що налетіла українська артилерія. Тому я його розумію, підозрюю, що він боїться своєї охорони, своїх офіціантів, секретарів, боїться лікарів своїх особливо, всіх боїться. І в цьому звичному страху він живе Чим більше зла ти завдаєш і збираєшся заподіяти, тим більше ти розкладаєшся як особистість. Це дуже простий закон", - пояснює Арестович.

Радник глави ВП назвав ще одну причину, чому путін уникає поїздок на передову.

"Ви хочете, щоб він поїхав кудись на передову щось там втлумачувати своїм солдатам? Вони побачать, ким насправді є полководець… Його побачать та жахнуться. Дрібне, рябе і ми за це вмираємо. Це буде тотальне розчарування. Якщо живого Путіна показати російським солдатам, то російська армія не те, що розбіжиться, вона застрелиться. Вони зрозуміють, що він виявився не те що не батьком, а чмонею: рябе, косе, криве, з нестриженою головою, з зарослими скронями. І ось за це ми вмираємо? Та ну, куди. Саме тому він і ховається", - підсумував Олексій Арестович.

Нагадаємо, Піонтковський сказав, що і чому може статися з Путіним вже у жовтні: "За станом здоров'я…".

Як повідомляла Politeka, Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження.

Також Politeka писала, що Шольц знайшов, чим похвалитися на тлі успіхів ЗСУ і зізнався, чи відправить танки: "Можна сказати...".