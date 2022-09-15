Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему путин не делает визитов на передовую к своей оккупационной армии. Так, по его словам, если российским солдатам показать живого путина, они прозреют, когда поймут за кого воюют и умирают. Об этом советник рассказал в эфире "Фейгин Live".

По словам Арестовича, путин избегает поездок на передовую. И не только сейчас, когда ему почти 70 лет и это можно было бы списать на возраст, но и раньше. В Чечню он никогда не ездил ни в первую, ни во вторую войну. путин приезжал только в зачищенное место. По мнению эксперта, путин четко знает, что осторожность превыше всего. А боится он больше всего во время возможных визитов на передовую не украинцев, не какого-нибудь байрактара, а боится своих же.

"Боится, что его свои же грохнут под видом того, что налетела украинская артиллерия. Поэтому я его понимаю, подозреваю, что он боится своей охраны, своих официантов, секретарей, боится врачей своих особенно, всех боится. И в этом привычном страхе он живет. Чем больше зла ты причиняешь и собираешься причинить, тем больше ты разлагаешься как личность. Это очень простой закон", - объясняет Арестович.

Советник главы ОП назвал еще одну причину, почему путин избегает поездок на передовую.

"Вы хотите, чтобы он поехал куда-то на передовую что-то там внушать своим солдатам? Они увидят, кем на самом деле является полководец… Его увидят и ужаснутся. Мелкое, рябое и мы за это умираем. Это будет тотальное разочарование. Если живого путина показать российским солдатам, то российская армия не то, что разбежится, она застрелится... Они поймут, что он оказался не только не отцом, а шмоней: рябое, косое, кривое, с нестриженной головой, с заросшими висками... И вот за это мы умираем? Да ну, куда. Именно поэтому он и прячется", - подытожил Алексей Арестович.

Напомним, Пионтковский сказал, что и почему может случиться с Путиным уже в октябре: "По состоянию здоровья…".

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