Збройні сили України на південному фронті потопили ворожу баржу з військовою технікою та окупантами на борту.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Українські захисники забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів і передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Внаслідок цього в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити.

ЗСУ вдалося знищити одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.

"Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом", — наголосили в ОК "Південь".

Також нашою авіацією нанесено три удари по ворогу, знищено два безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівню. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань.

Загалом підтверджені втрати ворога за минулу добу складають 62 окупанта та 5 одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що канцлер Олаф Шольц знайшов, чим похвалитись на тлі успіхів ЗСУ.

Також повідомлялось, куди окупанти стягують техніку після розгрому на Харківщині.

Крім того, Politeka.net писала, про що Лукашенко нібито хоче домовитись з Україною.