Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Украинские защитники обеспечили огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить.
ВСУ удалось уничтожить одну единицу альтернативного флота – баржу, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику.
"Продырявленную «посудину» отправлили по курсу русского военного корабля вместе с груженой военной техникой и сопроводительным персоналом", — отметили в ОК "Юг".
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Также нашей авиацией нанесены три удара по врагу, уничтожены два беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач.
В общей сложности подтвержденные потери врага за минувшие сутки составляют 62 оккупанта и 5 единиц бронированной техники.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ.
Также сообщалось, куда коккупанты стягивают технику после разгрома в Харьковской области.
Кроме того, Politeka.net писала, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной.