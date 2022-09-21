На південному фронті ЗСУ завдали нищівного удару по колоні військової техніки окупантів, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Наші авіатори відпрацювали 7 ударів по ворогу. В небі над Чарівним, що на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині - присічено спробу повітряної розвідки окупантів - 2 “Орлани-10” збито.

За добу кількість рашистів скорочено на 151 особину, а військової техніки – понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків та 19 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних "'Мста-С" і звичайних "Мста-Б", ще 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки.

Дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 рашисти, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

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