На южном фронте ВСУ нанесли сокрушительный удар по колонне военной техники оккупантов, которая готовилась к переправке через Днепр.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.

Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Наши авиаторы отработали 7 ударов по врагу. В небе над Чаривным, что на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине - пресечена попытка воздушной разведки оккупантов - 2 "Орлана-10" сбиты.

За сутки количество рашистов сокращено на 151 особь, а военной техники – более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б", еще 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.

Доразведанные данные предыдущих ударов свидетельствуют, что уничтожены еще 62 рашиста, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Напомним, в Офисе президента пояснили последствия "мобилизации" в россии и "референдумов" на захваченніх территориях.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.