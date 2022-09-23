Міністр закордонних справ Росії Сергій лавров в черговий раз відзначився хамською поведінкою під час зустрічі на високому рівні, цього разу – на засіданні Ради Безпеки ООН. Так, глава МЗС рф спочатку спізнився на зустріч на півтори години, а потім поспішно її покинув, ще й лайливо висловився на адресу президента України Володимира Зеленського.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба не залишив поза увагою хамство російського колеги та прокоментував його дуже дипломатично та іронічно. Так, у своїй промові він наголосив, що лаврів "утік так само майстерно, як солдати РФ з поля бою", натякаючи на поразку агресора на Харківщині. Він також зазначив, що виступ російського дипломата був традиційно насичений пропагандистськими гаслами, штампами та необґрунтованими звинуваченнями на адресу України.

"Єдине, що заслуговує на реакцію в сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, - це неприйнятний жаргон, використаний російським представником щодо президента України... А ще я помітив, що російські дипломати біжать так само майстерно, як російські солдати", - зазначив український міністр.

Зазначимо, що у своїй промові лавров дозволив собі заяви, неприпустимі для представників дипломатії на найвищому рівні, зокрема лайливо обізвав президента України Володимира Зеленського. Крім того, він вкотре звинуватив "київський режим" у "самовиді", "злочинах" та "нацизмі" і знову поскаржився на те, що США "прикривають усі злодіяння" України.

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