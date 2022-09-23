Министр иностранных дел россии сергей лавров в очередной раз отличился хамским поведением во время встречи на высоком уровне, в этот раз – на заседании Совета Безопасности ООН. Так, глава МИД рф сначала опоздал на встречу на полтора часа, а затем поспешно ее покинул, еще и ругательно выразился в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не оставил без внимания хамство российского коллеги и прокомментировал его очень дипломатично и иронично. Так, в своей речи он подчеркнул, что лавров "сбежал так же мастерски, как солдаты РФ с поля боя", намекая на поражение агрессора на Харьковщине. Он также отметил, что выступление российского дипломата было традиционно насыщено пропагандистскими лозунгами, штампами и необоснованными обвинениями в адрес Украины.

"Единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента Украины… А еще я заметил, что российские дипломаты бегут так же мастерски, как российские солдаты", – отметил украинский министр.

Отметим, что в своей речи лавров позволил себе заявления, недопустимые для представителей дипломатии на высшем уровне, в частности ругательно обозвал президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, он в очередной раз обвинил "киевский режим" в "произволе", "преступлениях" и "нацизме" и снова пожаловался на то, что США "прикрывают все злодеяния" Украины.

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