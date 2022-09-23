У Міністерстві оборони України не планують завдавати ударів по території Росії, тому що ми ведемо оборонну війну. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю YouTube-каналу "Ісландія".

Зокрема, вона наголосила, що завдання Збройних сил України – звільнення захоплених росією українських територій. "Ми не агресори, не загарбники. Ми ведемо оборонну війну, в рамках якої можуть бути наступальні дії", – сказала заступник міністра.

За словами Ганни Маляр, саме на Харківському напрямі українські військові вперше провели такий оборонний наступ. "Ми не наступатимемо на чужі території, ми повертаємо своє", - сказала вона і додала, що Україна дотримується міжнародного законодавства про ведення війни і не має наміру порушувати ці норми.

HIMARS, Химарс, ЗСУ

Маляр наголосила, що українці – не росіяни, і це "потрібно чітко усвідомлювати". "Як би ми не жартували на ці теми, тому що це дійсно теми для українського фольклору, Україна святкуватиме перемогу, але Україна дотримується всіх норм міжнародного права, і ми гарантуємо, що їх дотримуватимемося", - сказала заступник міністра оборони.

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Також вона додала, що воєнні дії на окупованих територіях не є порушенням міжнародного права. "Все, що окуповано – наше. Ми маємо право воювати, потрапляти на наших територіях, бо це наші території", – пояснила Ганна Маляр.

Анна Маляр

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