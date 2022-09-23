В Министерстве обороны Украины заявили, что ВСУ не будет наносить удары по территории россии, но это не касается оккупированных территорий.

В Министерстве обороны Украины не планируют наносить удары по территории россии, потому что мы ведем оборонительную войну. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью YouTube-каналу "Исландия".

В частности, она подчеркнула, что задача Вооруженных сил Украины – освобождение захваченных россией украинских территорий. "Мы не агрессоры, не захватчики. Мы ведем оборонительную войну, в рамках которой могут быть наступательные действия", – сказала замминистра.

По словам Анны Маляр, именно на Харьковском направлении украинские военные впервые провели такое оборонительное наступление. "Мы не будем наступать на чужие территории, мы возвращаем свое", – сказала она и добавила, что Украина соблюдает международное законодательство о ведении войны и не намерена нарушать эти нормы.

Маляр подчеркнула, что украинцы – не россияне, и это "нужно четко осознавать". "Как бы мы ни шутили на эти темы, потому что это действительно темы для украинского фольклора, Украина будет праздновать победу, но Украина придерживается всех норм международного права, и мы гарантируем, что будем их соблюдать", – сказала замминистра обороны.

Также она добавила, что военные действия на оккупированных территориях не являются нарушением международного права. "Все, что оккупировано, – наше. Мы имеем право воевать, попадать на наших территориях, потому что это наши территории", – объяснила Анна Маляр.

Напомним, "Зарылся носом в землю": новомобилизованные россияне устроили "махач" прямо под автобусом.

Как сообщала Politeka, Кремль переживает: раскрыто содержание частных сообщений администрации Байдена Москве.

Также Politeka писала, что Наступление продолжается: в британской разведке сообщили об успехах ВСУ за последние дни.