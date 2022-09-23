У Міністерстві оборони України назвали втрати ЗСУ у війні та вказали, чим ускладнюються підрахунки.

Збройні сили України за сім місяців війни втратили в боях близько 9 тисяч військовослужбовців, а не 60 тисяч, як збрехав у своєму недавньому зверненні російських "паркетний генерал" Шойгу. Точну кількість українських втрат поки назвати складно через неможливість підрахувати кількість загиблих українських військовослужбовців у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Youtube-каналу "ISLND TV".

Вона наголосила, що втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, і це показник майстерності ЗСУ.

"Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тис. кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч. Якщо у них – понад 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тис., ну, зараз вже трохи більше”, – зазначила Маляр.

Чиновниця додала, що названа кількість – це лише втрати військових. Підрахунком громадянських загиблих займається інше відомство.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 23 вересня втрати особового складу армії РФ становлять близько 56 060 військовослужбовців.

Нагадаємо, "Закопався носом у землю": новомобілізовані росіяни влаштували "махач" прямо під автобусом.

Як повідомляла Politeka, Кремль переймається: розкрито зміст приватних повідомлень адміністрації Байдена Москві.

Також Politeka писала, що Наступ продовжується: у британській розвідці повідомили про успіхи ЗСУ за останні дні.