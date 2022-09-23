В Министерстве обороны Украины назвали потери ВСУ в войне и указали, чем усложняются подсчеты.

Вооруженные силы Украины за семь месяцев войны потеряли в боях около 9 тысяч военнослужащих, а не 60 тысяч, как соврал в своем недавнем обращении российских "паркетный генерал" Шойгу. Точное число украинских потерь пока назвать сложно из-за невозможности подсчитать количество погибших украинских военнослужащих во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV".

Она подчеркнула, что потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, и это показатель мастерства ВСУ.

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тыс. несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч. Если у них – более 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тыс., ну, сейчас уже немного больше", – отметила Маляр.

Чиновница добавила, что названное количество – это потери только военных. Подсчетом гражданских погибших занимается другое ведомство.

Отметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 23 сентября, потери личного состава армии РФ составляют около 56 060 военнослужащих.

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