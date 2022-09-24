Ален Делон уперше з минулого року з'явився на публіці з однією метою: підтримати Україну в боротьбі з російською агресією.

Російський журналіст Олександр Невзоров, довкола вручення якому українського громадянства не вщухає скандал, показав, як легендарний французький актор Ален Делон підтримав Україну та принизив російського диктатора володимира путіна.

86-річний Ален Делон останніми роками рідко з'являється на публіці і вже кілька разів давав зрозуміти, що в разі потреби не побоїться вдатися до такого радикального засобу відходу з життя, як евтаназія.

Напередодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким ЗМІ. Наприкінці розмови відбулося пряме включення з Аленом Делоном із Парижа.

"Ален Делон, як відомо, прийняв рішення про евтаназію, що природно для будь-якої гордої і хороброї людини в його становищі. Делон не тільки у своїх фільмах, але і в житті був страшенно відважений і без вагань лупив по морді зло і підлість. Сьогодні втіленням всієї гидоти світу є фізіономія путіна. А найкращий ляпас для цієї харі – слова «слава Україні». І Ален Делон зробив це», — прокоментував Невзоров слова актора.

«Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців», – зізнавався раніше актор.

Також Делон брав участь у спеціальній програмі про українського поета Тараса Шевченка, де прочитав напам'ять кілька рядків "Заповіту" французькою мовою.

Нагадаємо, в Україні ліквідували зірку російської пропаганди і його напарника.

Також повідомлялося, що названо терміни масштабного бунту в росії.

Крім того, Politeka.net писала, що в росії повістки виписують навіть тим, кого вже немає серед живих.