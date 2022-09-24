Російський журналіст Олександр Невзоров, довкола вручення якому українського громадянства не вщухає скандал, показав, як легендарний французький актор Ален Делон підтримав Україну та принизив російського диктатора володимира путіна.
86-річний Ален Делон останніми роками рідко з'являється на публіці і вже кілька разів давав зрозуміти, що в разі потреби не побоїться вдатися до такого радикального засобу відходу з життя, як евтаназія.
Напередодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким ЗМІ. Наприкінці розмови відбулося пряме включення з Аленом Делоном із Парижа.
"Ален Делон, як відомо, прийняв рішення про евтаназію, що природно для будь-якої гордої і хороброї людини в його становищі. Делон не тільки у своїх фільмах, але і в житті був страшенно відважений і без вагань лупив по морді зло і підлість. Сьогодні втіленням всієї гидоти світу є фізіономія путіна. А найкращий ляпас для цієї харі – слова «слава Україні». І Ален Делон зробив це», — прокоментував Невзоров слова актора.
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«Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців», – зізнавався раніше актор.
Також Делон брав участь у спеціальній програмі про українського поета Тараса Шевченка, де прочитав напам'ять кілька рядків "Заповіту" французькою мовою.
Нагадаємо, в Україні ліквідували зірку російської пропаганди і його напарника.
Також повідомлялося, що названо терміни масштабного бунту в росії.
Крім того, Politeka.net писала, що в росії повістки виписують навіть тим, кого вже немає серед живих.