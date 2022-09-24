Российский журналист Александр Невзоров, вокруг вручения которому украинского гражданства не утихает скандал, показал, как легендарный французский актер Ален Делон поддержал Украину и унизил российского диктатора владимира путина.
86-летний Ален Делон в последние годы редко появляется на публике и уже несколько раз давал понять, что в случае необходимости не побоится прибегнуть к такому радикальному средству ухода из жизни, как эвтаназия.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ. В конце беседы произошло прямое включение с Аленом Делоном из Парижа.
"Ален Делон, как известно, принял решение об эвтаназии, что естественно для всякого гордого и храброго человека в его положении. Делон не только в своих фильмах, но и в жизни был чертовски отважен и без колебаний лупил по морде зло и подлость. Сегодня воплощением всей мерзости мира является физиономия путина. А лучшая пощёчина для этой хари - слова « слава Украине». И Ален Делон сделал это", — прокомментировал Невзоров слова актера.
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«Происходящее в Украине меня глубоко расстроило и растрогало, поэтому я борюсь за украинцев», – признавался ранее актер.
Также Делон участвовал в специальной программе об украинском поэте Тарасе Шевченко, где прочел наизусть несколько строк "Заповіта" на французском языке.
Напомним, в Украине была ликвидирована звезда российской пропаганды и его напарник.
Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России повестки выписывают даже тем, кого уже нет в живых.