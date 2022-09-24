Ален Делон впервые с прошлого года появился на публике с одной целью: поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.

Российский журналист Александр Невзоров, вокруг вручения которому украинского гражданства не утихает скандал, показал, как легендарный французский актер Ален Делон поддержал Украину и унизил российского диктатора владимира путина.

86-летний Ален Делон в последние годы редко появляется на публике и уже несколько раз давал понять, что в случае необходимости не побоится прибегнуть к такому радикальному средству ухода из жизни, как эвтаназия.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ. В конце беседы произошло прямое включение с Аленом Делоном из Парижа.

"Ален Делон, как известно, принял решение об эвтаназии, что естественно для всякого гордого и храброго человека в его положении. Делон не только в своих фильмах, но и в жизни был чертовски отважен и без колебаний лупил по морде зло и подлость. Сегодня воплощением всей мерзости мира является физиономия путина. А лучшая пощёчина для этой хари - слова « слава Украине». И Ален Делон сделал это", — прокомментировал Невзоров слова актера.

«Происходящее в Украине меня глубоко расстроило и растрогало, поэтому я борюсь за украинцев», – признавался ранее актер.

Также Делон участвовал в специальной программе об украинском поэте Тарасе Шевченко, где прочел наизусть несколько строк "Заповіта" на французском языке.

Напомним, в Украине была ликвидирована звезда российской пропаганды и его напарник.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России повестки выписывают даже тем, кого уже нет в живых.