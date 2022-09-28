Поліцейські встановили особу жінки, яка викрала з квартири пенсіонерів гроші та мобільний телефон.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області.

27 вересня до Черкаського районного управління поліції звернулася 76-річна жителька Черкас. Вона розповіла, що до неї додому прийшла жінка, яка представилась лікаркою офтальмологом, запропонувала свої послуги та купити окуляри за 8000 гривень, які лікують зір.

Пенсіонерка сказала, що не має таких коштів, та жінка переконувала, що діє знижка і вона готова віддати товар за одну тисячу гривень. Коли черкащанка пішла у сусідню кімнату й повернулася з грошима, гостя попросила склянку води. Та коли жінка була на кухні, зловмисниця викрала 7000 гривень та мобільний телефон. Крадіжку господиня помітила за 10 хвилин після того, як “лікарка” пішла й одразу викликала поліцію.

Правопорушницею виявилась 46-річна жителька Полтави. Її затримали за ста. 208 КПК України. Речові докази поліцейські вилучили.

Дії зловмисниці кваліфікували за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка). За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури їй вже повідомили про підозру. Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років. Правоохоронці перевіряють затриману на причетність до інших аналогічних злочинів.

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