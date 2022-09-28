Полицейские установили личность женщины, похитившей из квартиры пенсионеров деньги и мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

27 сентября в Черкасское районное управление полиции обратилась 76-летняя жительница Черкасс. Она рассказала, что к ней домой пришла женщина, которая представилась врачом офтальмологом, предложила свои услуги и купить очки за 8000 гривен, которые лечат зрение.

Пенсионерка сказала, что нет таких средств, и женщина убеждала, что действует скидка и она готова отдать товар за одну тысячу гривен. Когда черкащанка ушла в соседнюю комнату и вернулась с деньгами, гостя попросила стакан воды. Когда женщина была на кухне, злоумышленница похитила 7000 гривен и мобильный телефон. Воровство хозяйка заметила через 10 минут после того, как "врач" ушла и сразу вызвала полицию.

Правонарушительницей оказалась 46-летняя жительница Полтавы. Ее задержали за сто. 208 УПК Украини. Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Действия злоумышленницы квалифицировали по ч. 4 ст. 185 (Кража). При процессуальном руководстве Черкасской окружной прокуратуры ей уже сообщили о подозрении. Решают вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. Правоохранители проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, пенсии в Украине массово пересчитают с 1 октября.

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