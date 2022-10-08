Вранці у суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту стався сильний вибух, рух мостом перекритий.

Жителі Керчі повідомили про пожежу та вибухи в районі залізничної гілки Кримського мосту та публікують кадри з місця масштабної НП.

У "Кримській залізниці" повідомили перші подробиці події. За попередніми даними, на мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Вогонь швидко поширився. Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи.

При цьому на відео можна побачити, що не тільки горить поїзд на залізничній гілці Кримського мосту, а й автомобільне полотно пошкоджене. На фото також видно, що, щонайменше, цілий проліт моста обвалився. Судноплавні арки не пошкоджені.

Причини події встановлюються. Про приліт або диверсію окупанти поки не говорять.

Нагадаємо, також повідомлялося, що у Кремлі назріває розкол, почалося розуміння, що війну програно.

Також повідомлялось, що офіційно було оголошено початок звільнення від окупантів Луганської області.

Крім того, Politeka.net писала, що найближчим часом втрати окупантів різко зростуть.