Жители Керчи сообщили о пожаре и взрывах в районе железнодорожной ветки Крымского моста и публикуют кадры с места масштабного ЧП.
В "Крымской железной дороге" сообщили первые подробности происшествия. По предварительным данным, на мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Огонь быстро распространился. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
При этом на видео можно увидеть, что не только горит поезд на железнодорожкой ветке Крымского моста, но и дорожное автомобильное полотно повреждено. На фото также вижно, что, по меньшей мере, целый пролет моста орбушился. Судоходные арки не повреждены.
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Причины происшествия устанавливаются. О прилете или диверсии оккупанты пока не говорят.
Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.
Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.