Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл сильный взрыв, движение по мосту перекрыто.

Жители Керчи сообщили о пожаре и взрывах в районе железнодорожной ветки Крымского моста и публикуют кадры с места масштабного ЧП.

В "Крымской железной дороге" сообщили первые подробности происшествия. По предварительным данным, на мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Огонь быстро распространился. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.

При этом на видео можно увидеть, что не только горит поезд на железнодорожкой ветке Крымского моста, но и дорожное автомобильное полотно повреждено. На фото также вижно, что, по меньшей мере, целый пролет моста орбушился. Судоходные арки не повреждены.

Причины происшествия устанавливаются. О прилете или диверсии оккупанты пока не говорят.

Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.

Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.