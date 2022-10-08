Після постійних невдач рф на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше впливових росіян об’єдналися в критиці керівництва російського Міноборони.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 8 жовтня.

Так, до критики вже приєдналися чеченський лідер Рамзан Кадиров, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, головні пропагандисти-телеведучі, поп-зірки і дедалі гучніша спільнота ультранаціоналістичних військових блогерів.

Британці припускають, що Кадиров і Пригожин сприймаються як неформальні глави "провоєнного" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах на користь більшої прихильності держави та готовності до ескалації. Це підкріплюється ґрунтовним розгортанням на місцях як чеченських, так і вагнерівських бойових частин.

"Критика, як і раніше, зосереджена на вищому військовому командуванні, а не на вищому політичному керівництві, але вона дійсно відображає тенденцію публічного вираження незгоди проти російського істеблішменту, яку принаймні частково терплять і яку, ймовірно, буде важко повернути назад", — наголосили британські експерти.

Нагадаємо, що також стало відомо, скільки росіян вже мобілізували і куди їх відправлять.

Також повідомлялось, що названо ім'я ймовірного наступника путіна.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти почали кошмарити ще одне місто іранськими дронами-камікадзе.